Fall Wolbergs vor dem BGH: Erstes Urteil hat keinen Bestand

Spahn spricht von Einigkeit bei der Booster-Impfung

Lindau: Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle ist eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise bei den so genannten Booster-Impfungen in Sicht. Bundesgesundheitsminister Spahn sagte bei einem Treffen mit seinen Länderkollegen in Lindau, man sei sich einig, dass alle, die ihre Zweit-Impfung vor sechs Monaten oder länger hatten, diese jetzt auffrischen lassen sollten. Dies gelte vor allem für Vorerkrankte, ältere Menschen und medizinisches Personal. Er wolle mit den Ländern auch darüber reden, ob es neben dem Angebot in den Arztpraxen wieder zusätzliche öffentliche Angebote geben solle, zum Beispiel Impfbusse oder mobile Impfteams. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek kündigte für sein Bundesland verstärkte Corona-Testungen in den Alten- und Pflegeheimen auch für Geimpfte und Genesese an. Die Gesundheitsminister beraten noch bis morgen in Lindau. Dabei geht es auch um finanzielle Unterstützung für Krankenhäuser.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.11.2021 21:15 Uhr