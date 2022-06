Fall von Borna-Virus im Landkreis Mühldorf

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Zugunglück gegen drei Bahn-Mitarbeiter

Garmisch Partenkirchen: Die Staatsanwaltschaft München II hat ein Ermittlungsverfahren gegen drei Bahnmitarbeiter eingeleitet. Dabei geht es um das Zugunglück vom Freitag in Burgrain mit fünf Toten und mehr als 40 Verletzten. Es bestehe der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung, wie die Behörde mitteilte. Allerdings wurde dabei ausdrücklich betont, dass bis zum Abschluss der Ermittlungen offen bleibe, ob die Betroffenen eine Mitschuld an dem Unfall haben. Nach wie vor ist die Ursache nicht geklärt. Derzeit wird in erster Linie geprüft, ob ein technischer Defekt zu der Entgleisung geführt hat, beispielsweise ein defektes Fahrgestell oder abgenutzte Schienen. Einem Zeitungsbericht zufolge war offenbar geplant, die Schienen an der Unglücksstelle Ende Juni zu erneuern. - Die Autobahn A95 in Richtung Garmisch ist mittlerweile wieder freigegeben. Die Tunnel Farchant und Oberau sowie die Bundesstraße 2 in Höhe der Unfallstelle sind aber noch gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2022 17:00 Uhr