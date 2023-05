Fall Graichen beschäftigt Bundestags-Ausschuss

Kurzmeldung ein/ausklappen Inflationsrate sinkt im April leicht

Wiesbaden: Der leichte Rückgang der Teuerungsrate in Deutschland hält an. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden sank die Inflation im Jahresvergleich von 7,4 Prozent im März auf 7,2 Prozent im April. Stärkste Preistreiber seien aber nach wie vor die Nahrungsmittel. Demnach verteuerten sich diese im April im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, allen voran Molkereiprodukte gefolgt von Brot und Getreideerzeugnissen. Aber auch für Energie wie Erdgas, Brennholz, Strom und Fernwärme müssen die Verbraucher weiter tiefer in die Tasche greifen. Hier stiegen die Preise im Vergleich zum März wieder an. Ähnlich verhält es sich bei Dienstleistungen wie Reparaturen in Wohnungen, Pauschalreisen oder soziale Hilfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2023 09:00 Uhr