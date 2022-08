Fall der toten Frau in Ingolstadt nimmt überraschende Wendung

Giftige Goldalgen im Wasser der Oder gefunden

Warschau: In Wasserproben aus der Oder sind nach Angaben der polnischen Regierung giftige Algen entdeckt worden. Wie das Umweltministerium in Warschau mitteilte, handelt es sich um seltene Mikroorganismen, sogenannte Goldalgen. Wenn diese blühten, könnten sie giftige Stoffe abgeben, die für Fische und Muscheln tödlich, für Menschen aber ungefährlich sind. Was das massenhafte Fischsterben in der Oder ausgelöst hat, ist aber immer noch unklar. Das Land Brandenburg will nach eigenen Angaben die Warn- und Meldeketten bei einer Verunreinigung von Flüssen überprüfen. Abweichende Wasserwerte seien zwar schon am 7.August aufgefallen. Die Oder sei zu dem Zeitpunkt wegen des Niedrigwassers und der hohen Wassertemperatur ohnehin unter Stress gestanden.

