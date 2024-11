Fahrplanaushänge bei der Bahn falllen weg

Berlin: Die großen Schaukästen mit dem Aushang der Fahrpläne der Deutschen Bahn gehören bald der Vergangenheit an. Ab 15. Dezember verzichtet die Bahn darauf. Zur Begründnung hieß es, Reisende benötigten verlässliche Informationen in Echtzeit. Zeiten und Gleise erfahre man am Bahnhof am zuverlässigsten über die Monitore, die Live-Ankunftstafeln oder die Anzeiger direkt am Bahnsteig. Außerdem seien die Informationen über das Internet und die App abrufbar.

