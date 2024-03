Fahrgastverband fordert neue Gespräche zwischen Bahn und GDL

Frankfurt am Main: Mit Blick auf den neuen Lokführerstreik ab morgen Abend hat der Fahrgastverband "Pro Bahn" neue Verhandlungen gefordert. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der Ehrenvorsitzende Naumann, das Streikrecht gelte auch für die GDL und man brauche attraktive Arbeitsbedingungen für Lokführer. Aber, so Naumann, die GDL müsse auch Rücksicht auf die Fahrgäste nehmen, die zur Bahn oft keine Alternative hätten. Mit Streiks alleine komme man nicht weiter, deshalb müsse man reden und sich einigen. Nötig sei auch ein guter Moderator, der es schaffe, die beiden Seiten wieder an einen Tisch zu bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.03.2024 11:15 Uhr