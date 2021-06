Fahrerlose Busse in Oberfranken gehen in Betrieb

Nachrichtenarchiv - 07.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kronach: Der Betrieb mit fahrerlosen Bussen geht in Oberfranken nach und nach in den Regelbetrieb über. Ab heute können Passagiere auch in Kronach die kleinen Elektrobusse nutzen, die ohne Fahrer gesteuert werden. Seit Monaten sind die Busse im Testbetrieb unterwegs. Sogenannte Operator fahren vorläufig noch mit, um notfalls eingreifen zu können. Morgen soll auch in Hof der Betrieb mit Fahrgästen starten. Am dritten Standort des Modellprojektes, in Rehau, fahren die Shuttles mit Passagieren bereits im Werksverkehr eines Unternehmens. Das Modellprojekt in den oberfränkischen Städten kostet insgesamt mehr als 15 Millionen Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2021 11:00 Uhr