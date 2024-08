Fahrerflucht nach Auffahrunfall auf der A7 bei Ulm/Elchingen

Elchingen: Im Landkreis Neu-Ulm ist am Morgen eine Familie bei einem Auffahrunfall auf der A7 verletzt worden. Der 41 Jahre alte Vater liegt mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus, auch seine Frau und die beiden Kinder kamen in die Klinik. Die Familie war auf dem Weg in den Urlaub, als kurz vor dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen ein Wagen mit hoher Geschwindigkeit auf ihr Auto auffuhr. Durch den starken Aufprall wurde ihr PKW mehrere hundert Meter über die Straße geschleudert. Der Unfallverursacher sammelte sein Kennzeichen und Teile seines Wagens ein und flüchtete, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Er konnte zwar ermittelt werden, bestreitet aber, gefahren zu sein. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.08.2024 16:00 Uhr