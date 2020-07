Fahndung im Schwarzwald: Mann entwaffnet Polizei und flüchtet

Nachrichtenarchiv - 13.07.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oppenau: Die Polizei in Baden-Württemberg fahndet weiter nach einem bewaffneten Mann, der gestern Morgen in Oppenau im Schwarzwald Polizisten ihre Dienstwaffen abgenommen hat. Der 31jährige habei die Beamten unvermittelt mit einer Pistole bedroht, hieß es. Außerdem sei er mit Pfeilen und Bogen sowie einem Messer bewaffnet gewesen. Die Polizei rief die Menschen in der Region auf, zu Hause zu bleiben. Die Suche ging auch in der vergangenen Nacht weiter.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.07.2020 05:00 Uhr