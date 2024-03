Fahnder durchsuchen weiteres Objekt in Berlin

Berlin: Die Polizei hält den Fahndungsdruck auf die zwei ehemaligen RAF-Terroristen Garweg und Staub hoch. Auch in der Früh durchsuchten Beamte ein Objekt in Berlin-Friedrichshain. Die Gesuchten wurden dabei nicht gefunden. Bereits gestern waren in demselben Stadtteil eine Wohnung und ein Bauwagen-Gelände überprüft worden. Dazu bestätigten die Ermittler nun, dass der gesuchte Garweg in einem der Baucontainer gelebt hat. Der inzwischen abtransportierte Wagen wird jetzt weiter kriminaltechnisch untersucht. - Vor einer Woche war in Berlin die Ex-RAF-Terroristin Klette festgenommen worden.

