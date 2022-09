Fahnder durchsuchen Anwesen von Oligarchen am Tegernsee

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rottach-Egern: Seit dem Morgen durchsuchen Fahnder das Anwesen des russisch-usbekischen Milliardärs Alisher Usmanov am oberbayerischen Tegernsee. Nach Recherchen von BR und MDR besteht der Verdacht der millionenschweren Steuerhinterziehung. Die Staatsanwaltschaft München vermutet, dass Usmanov in Deutschland steuerpflichtig gewesen sein könnte, da er sich offenbar regelmäßig in einer Villa in Rottach-Egern aufgehalten hat. Trotzdem hatte er keine Steuererklärung eingereicht. Usmanov wird ein Vermögen von knapp 15 Milliarden Euro zugerechnet. Er hat ein Firmenimperium in der Metall- und Stahlindustrie und Anteile an Telekommunikations- und Internetfirmen. Die Europäische Union hatte den Oligarchen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine auf eine Sanktionsliste gesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 10:00 Uhr