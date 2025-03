Fahnder beschlagnahmen 73 Tonnen Kokain für Europa

Den Haag: Einem internationalen Ermittler-Team ist ein Schlag gegen den Drogenhandel zwischen Südamerika und Europa gelungen. Dabei wurden in deutschen, belgischen, niederländischen und spanischen Häfen 73 Tonnen Kokain in Milliarden-Wert beschlagnahmt. Die Drogen waren in Seecontainern versteckt. An der Aktion waren auch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Zollfahndungsamt Stuttgart beteilligt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2025 00:00 Uhr