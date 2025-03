Fahnder beschlagnahmen 73 Tonnen Kokain für Europa

Den Haag: Einem internationalen Ermittler-Team ist ein Schlag gegen den Drogenhandel zwischen Südamerika und Europa gelungen. Dabei wurden 73 Tonnen Kokain in Milliarden-Wert beschlagnahmt, die für den europäischen Markt bestimmt waren. An der Aktion waren auch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Zollfahndungsamt Stuttgart beteilligt. Nach Informationen der europäischen Polizeibehörde Europol schaffte eine international agierende Bande tonnenweise Kokain über Seecontainer aus Ecuador zu Häfen in Belgien, Deutschland, den Niederlanden und Spanien. Die weitere Logistik erfolgte über Transportunternehmen in Deutschland und Spanien. Seit Beginn der internationalen Ermittlungen im vergangenen Jahr wurden in beiden Ländern 14 Menschen festgenommen.

