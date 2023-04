Fahimi weist Forderungen nach strikterem Streikrecht zurück

Meldungsarchiv - 29.04.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die DGB-Vorsitzende Fahimi lehnt ein strikteres Arbeitskampfrecht ab. Im BR hat sie entsprechende Forderungen von Wirtschaftsvertretern zurückgewiesen. Das Streikrecht in Deutschland sei "funktionierend und verhältnismäßig". Außerdem sprach Fahimi von einer "Tarifflucht der Arbeitgeber" und einer schlimmen Entwicklung in den letzten Jahren. Fast die Hälfte der Beschäftigten arbeiteten nicht unter dem Schutz von Tarifverträgen, weil die Arbeitgeber die Gewerkschaften außen vor ließen. Vom Staat forderte die DGB-Chefin Änderungen im Vergaberecht. Staatliche Aufträge sollten nur noch an diejenigen gehen, die Tariflöhne zahlen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2023 08:00 Uhr