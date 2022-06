Fahimi warnt vor ökonomischem Selbstmord durch Klimaschutz

Selenskyj spricht nach Scholz-Besuch von historischem Tag

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat nach dem Besuch von Bundeskanzler Scholz und den Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Italien und Rumänien von einem historischen Tag für sein Land gesprochen. In seiner abendlichen Videobotschaft sagte er, die Ukraine habe die Unterstützung von vier mächtigen europäischen Staaten gespürt. Noch nie seit seiner Unabhängigkeit sei das Land so dicht an die Europäische Union herangerückt. Auch Außenminister Kuleba bewertete den Besuch des Kanzlers positiv. Scholz habe sich engagiert gezeigt, im Rat der Europäischen Union einen Konsens zu einem möglichen EU-Beitritt der Ukraine zu erzielen, sagte Kuleba in den ARD-Tagesthemen. Das sei die wichtigste Botschaft gewesen. Der Bundeskanzler, der französische Präsident Macron und Italiens Regierungschef Draghi hatten sich bei ihrem Besuch in Kiew für eine EU-Beitrittskandidatur der Ukraine ausgesprochen. Scholz hatte betont, das Land gehöre zur europäischen Familie.

