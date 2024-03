Faesers Pläne zur verstärkten Grenzsicherung erhalten viel Zustimmung

Berlin: Die Pläne von Bundesinnenministerin Faeser zu verstärkten Grenzkontrollen während der Fußball-Europameisterschaft stoßen allgemein auf Zustimmung. Bundeskanzler Scholz sprach von einem bewährten Instrumentarium, das der Sicherheit diene. Er betone, dass die Einschätzung der Gefahrenlage schon vor dem Terroranschlag nahe Moskau höchste Priorität gehabt habe. Auch die Gewerkschaft der Polizei begrüßt, dass es während der Fußball-Europameisterschaft Kontrollen an allen deutschen Grenzen gibt. Sie seien ein wichtiges Instrument, um extremistische Gewalttäter und Hooligans nicht ins Land reisen zu lassen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul betonte, dass in seinem Bundesland während der EM eine Urlaubssperre für Polizisten gelte. Aus Gewerkschaftskreisen hieß es, dass das auch bei der Berliner Polizei und der Bundespolizei so sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 22:00 Uhr