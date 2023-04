Faesers Äußerungen zu Flüchtlingen sind umstritten

Kurzmeldung ein/ausklappen Papst wäscht jungen Gefangenen die Füße

Rom: In Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu hat der Papst in einem Jugendgefängnis die Füße von Häftlingen gewaschen. Er versicherte den jungen Menschen, dass Jesus an ihrer Seite sei. Wegen gesundheitlicher Probleme konnte Franziskus bei der rituellen Handlung nicht wie üblich vor den Gefangenen knien. Die Jugendlichen saßen auf einem Podest und der Papst wusch und küsste ihre Füße im Stehen. In einer Predigt in der Strafanstalt hatte er zuvor das Ritual als Geste bezeichnet, die deutlich machen soll, dass die Menschen einander helfen müssen.

