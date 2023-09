Faeser zu Fall Schönbohm im Innenausschuss befragt

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat sich am Morgen im Innenausschuss des Bundestags Fragen in der Affäre um die Abberufung des früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Schönbohm, gestellt. Die SPD-Politikerin hatte ihn im November wegen angeblicher Russland-Nähe von seinem Posten abberufen. Schönbohm hat dagegen Klage eingereicht. Vor Beginn der Sitzung kritisierten auch Abgeordnete der Koalitionspartner Grüne und FDP, dass Faeser dem Ausschuss erst jetzt Auskunft gibt. Die Union wirft ihr vor, Schönbohm nach einer kritischen Fernsehsendung vorschnell abserviert und womöglich den Verfassungsschutz instrumentalisiert zu haben, um ihm im Nachhinein Fehlverhalten nachzuweisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 12:00 Uhr