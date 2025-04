Faeser zieht positive Bilanz der Ampel-Migrationspolitik

Faeser verteidigt Migrationspolitik der Ampel-Regierung: Ziel in den vergangenen Dreieinhalb-Jahren sei es gewesen, die Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften zu stärken, so die geschäftsführende Innenministerin. Nach ihren Worten konnte auch die irreguläre Migration wirksam begrenzt und die Schleuserkriminalität bekämpft werden. In allen Bereichen sei man gut vorrangekommen, sagte Faeser bei der Vorstellung ihrer Bilanz. So seien in den vergangenen Monaten etwa die Asylgesuche und die irregulären Einreisen gesunken.

