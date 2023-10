Faeser zieht erste Bilanz der stationären Grenzkontrollen

Berlin: Bei den stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz sind in den ersten zehn Tagen insgesamt 3.700 unerlaubte Einreisen festgestellt worden. Das hat das Bundesinnenministerium in einer ersten Bilanz mitgeteilt. Ministerin Faeser hat die zunächst auf zehn Tage veranschlagten Grenzkontrollen um weitere 20 Tage verlängert. Damit sollen illegale Migration und Schleuserkriminalität bekämpft werden. An der Grenze zu Österreich gibt es seit 2015 feste Kontrollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2023 13:45 Uhr