Faeser wirbt in Marokko um Migrationabkommen

Rabat: Die Bundesregierung strebt weiter nach Migrationsabkommen, um abgelehnte Asylbewerber künftig leichter abschieben zu können. Innenministerin Faeser ist dazu heute in Marokko. Bereits gestern hat sie gemeinsam mit ihrem marokkanischen Kollegen eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, in Sicherheitsfragen enger zusammenzuarbeiten. Auch die gezielte Anwerbung von Fachkräften nach Deutschland soll so gefördert werden. NRW-Ministerpräsident Wüst sprach sich derweil dafür aus, Asylverfahren außerhalb Europas zu diskutieren. Irreguläre Migration müsse beendet werden, damit man den Menschen gerecht werde, die wirklich Hilfe bräuchten, weil sie vor Krieg und Vertreibung fliehen müssten, sagte der CDU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2023 06:00 Uhr