Faeser wirbt für mehr Befugnisse für die Bundespolizei

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will die Bundespolizei besser für aktuelle Herausforderungen rüsten. Im Bundestag sagte sie, die Gefahrenquellen seien vielfältiger geworden. Kriminelle nutzten die gesamte Bandbreite digitaler Möglichkeiten. Die Sicherheitsbehörden dürften nicht schlechter aufgestellt sein, als ihr kriminelles Gegenüber. Die Reform des Bundespolizeigesetzes sieht deshalb neue Befugnisse zur Überwachung von Telekommunikation und den Einsatz von Drohnen vor. Die Union will den Entwurf ablehnen, weil er ihr nicht weit genug geht. Die CSU-Abgeordnete Lindholz forderte, auch biometrische Gesichtserkennung an Kriminalitätsschwerpunkten zuzulassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2024 14:45 Uhr