Faeser will wohl schneller einbürgern

25.11.2022 08:00 Uhr

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will wohl die Bedingungen für eine Einbürgerung in Deutschland erleichtern. So sollen in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten, wenn ein Elternteil seit fünf Jahren hier lebt, das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Ministeriumskreise. Außerdem ist im Gespräch die Frist zu verkürzen, nach der Ausländer eingebürgert werden, wenn sie hier leben - nämlich von derzeit acht Jahren auf fünf. Bei besonderen Integrationsleistungen könnte die Einbürgerung sogar nach drei Jahren möglich sein. Überdies könnte die Pflicht entfallen, dass die Menschen ihre bisherige Staatsbürgerschaft aufgeben müssen. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Frei, kritisierte die Pläne. Der "Bild"-Zeitung sagte er, der deutsche Pass dürfe nicht zur Ramschware werden.

