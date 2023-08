Faeser will strengere Sicherheitsprüfungen bei Behörden

Berlin: Innenministerin Faeser will Mitarbeiter staatlicher Behörden und Organisationen künftig strenger überprüfen. Nach dem Spionageverdacht gegen einen Bundeswehr-Offizier erklärte die Ministerin in der "Rheinischen Post", sie wolle das entsprechende Gesetz reformieren. Um Verfassungsfeinde oder Spione frühzeitig zu erkennen, müssten beispielsweise auch Posts in sozialen Medien kontrolliert werden. Die SPD-Politikerin betonte, es gebe häufig Auffälligkeiten, aber Verdachtsmomente würden in vielen Fällen nicht weitergegeben. Wichtig sei, ein Bewusstsein für die Gefahren zu schaffen. Grundsätzlich sei wegen des Kriegs in der Ukraine die Bedrohung durch Spionage gewachsen. Am Mittwoch hatte die Bundesanwaltschaft einen Mitarbeiter des Beschaffungsamtes der Bundeswehr festnehmen lassen. Ihm wird vorgeworfen, Informationen an Russland weitergegeben zu haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2023 19:00 Uhr