Faeser will stärker gegen Reichsbürger vorgehen

Nachrichtenarchiv - 11.12.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Innenministerin Faeser will stärker gegen die wachsende Reichsbürger-Szene vorgehen. Der "Bild am Sonntag" sagte sie, der Verfassungsschutz schätze, dass aktuell rund 23.000 Menschen diesem Milieu angehören. Das seien 2000 mehr als im Vorjahr. Etwa zehn Prozent gelten demnach als gewaltbereit. Mit Blick auf die Razzien gegen ein mutmaßliches Terrornetzwerk in der vergangenen Woche kündigte die Innenministerin an, das deutsche Waffenrecht weiter zu verschärfen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt forderte klare Regeln, um Extremisten mit Umsturzfantasien aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Wer einen Staatsstreich plane, könne nicht für den Staat arbeiten, sagte Dobrindt im Deutschlandfunk.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2022 23:00 Uhr