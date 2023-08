Faeser will Sicherheitsüberprüfung der Behörden reformieren

Berlin: Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Russland-Spions im Bundeswehr-Beschaffungsamt will Bundesinnenministerin Faeser die Sicherheitsüberprüfungen in Behörden verschärfen. Der Rheinischen Post hat sie gesagt, es werde an noch strengeren Standards gearbeitet. Es müsse etwa genauer geprüft werden, wie Mitarbeiter in sicherheitskritischen Bereichen mit sozialen Medien umgehen. Zudem, so die SPD-Ministerin, solle der Schutz vor Sabotageakten etwa auf IT-Systeme verstärkt werden. Besonders wichtig ist ihr demnach, dass mehr Bewusstsein für Gefahren geschaffen wird. Verdachtsmomente müssten früh erkannt und Hinweise weitergegeben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2023 06:00 Uhr