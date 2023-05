Faeser will sich für Asylverfahren an EU-Außengrenzen einsetzen

Meldungsarchiv - 01.05.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Bundesregierung will sich nach Angaben von Innenministerin Faeser für Asylverfahren an den EU-Außengrenzen einsetzen. Darauf habe sich die Ampel-Koalition geeinigt, sagte die SPD-Politikerin am Abend im Ersten. Konkret gehe es darum, dass bereits an den Grenzen die Registrierung, Erfassung und Identifizierung der Geflüchteten stattfinden soll. Wer die Voraussetzungen für Asyl erfülle, müsse dann auch aufgenommen werden, betonte Faeser weiter. Im Gespräch sei eine Bearbeitungszeit der Asylanträge von maximal zwölf Wochen. Seit der Flüchtlingskrise 2015 ist es der EU nicht gelungen, sich auf eine Reform des europäischen Asylsystems zu einigen. Faeser sieht nun im neuen Verfahren die Chance, dass dies endlich gelingen kann. Über die Einzelheiten berät das Bundesinnenministerium seit Monaten mit anderen EU-Ländern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 06:00 Uhr