Faeser will Schutzstatus für Ukraine-Flüchtlinge verlängern

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat sich dafür ausgesprochen, den Schutzstatus ukrainischer Geflüchteter in der Europäischen Union zu verlängern. Hilfe müsse solange geleistet werden, wie der furchtbare russische Angriffskrieg dauere, sagte Faeser den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Sie unterstütze deshalb den Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und werde bald mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen EU-Ländern darüber beraten. Von der Leyen hatte vorgeschlagen, den Schutz von ukrainischen Geflüchteten mindestens bis März 2025 zu verlängern. Ihren Angaben nach haben vier Millionen Menschen seit Kriegsausbruch in der Ukraine Zuflucht in der EU gesucht - davon laut Faeser mehr als eine Million in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 06:00 Uhr