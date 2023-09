Faeser will Schleuserbanden besser bekämpfen

Berlin: Wegen der stark ansteigenden illegalen Einwanderung nach Deutschland will Bundesinnenministerin Faeser Schleuser härter bekämpfen. Der "Bild am Sonntag" sagte sie, sie wolle das grausame Geschäft mit der Not von Menschen stoppen. Deshalb habe sie in den vergangenen Tagen unter anderem die Einrichtung einer neuen Zentrale bei der Bundespolizei angeschoben. Diese soll alle Fälle von Schleusungen auswerten, um Verbindungen zwischen den Fällen und den Tätern schnell zu erkennen. Außerdem sei die Gründung einer Taskforce mit den Nachbarstaaten vorgesehen. Tschechien habe schon zugesagt, teilzunehmen. In diesem Jahr hätten die deutschen Behörden bereits rund 1400 Schleuser gefasst, so Faeser. Die Innenministerin kündigte zudem an, Schleuser schneller und konsequenter als bisher auszuweisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 06:00 Uhr