Faeser will rechtsextreme Finanzströme ausleuchten

Berlin: Innenministerin Faeser will rechtsextreme Netzwerke genauer unter die Lupe nehmen. Es gehe darum, persönliche und finanzielle Verbindungen aufzudecken, sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Im Visier stünden die Identitäre Bewegung, Parteien und Vereine am rechten Rand sowie private Spender. Anlass sind Enthüllungen über ein Geheimtreffen von Neonazis, Unternehmern und einigen Mitgliedern von AfD, CDU und Werteunion. Nach Worten von Faeser ging es dabei um die massenhafte Vertreibung von Menschen wegen ihrer ethnischen Herkunft. Am Abend haben erneut 25.000 Menschen bundesweit gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. Nach Polizeischätzungen gingen in Wiesbaden mindestens 12.000 Menschen auf die Straße, in Rostock 6.500, in Hagen, Siegen und Mönchengladbach je 5.000. Auch am Wochenende sind wieder an vielen Orten Kundgebungen geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.01.2024 02:00 Uhr