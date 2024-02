Faeser will Putin-kritische Russen in Deutschland schützen

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser warnt vor Gefahren für in Deutschland lebende kreml-kritische Russen. Anlass ist der Fall eines russischen Überläufers, der in Spanien mutmaßlich im Auftrag Moskaus getötet wurde. Faeser hat der "Bild am Sonntag" wörtlich gesagt: "Wir wissen, dass der Kriegstreiber Putin vor nichts zurückschreckt. Man tue alles dafür, dass Kreml-Kritiker sicher sind. Seit 2022 sollen hierzulande 1.900 russische Staatsangehörige Schutz wegen politischer Verfolgung erhalten haben.

