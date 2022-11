Faeser will Obergrenze für Bargeld-Auszahlungen von 10.000 Euro

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat sich für die Einführung einer Obergrenze von 10-tausend Euro bei Bargeldgeschäften ausgesprochen. Ein 30.000 Euro-Barkauf von Schmuck oder Uhren sollte bald der Vergangenheit angehören, sagte die SPD-Politikerin der Bild am Sonntag. Die Einführung einer allgemeinen Bargeldobergrenze von 10-tausend Euro verringere die Gefahr, dass Kriminelle Vermögenswerte verschleierten. Die Bundesinnenministerin will so kriminelle Strukturen zerschlagen und ihnen ihre Einnahmen entziehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2022 07:00 Uhr