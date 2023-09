Faeser will Kontrollen an Grenze zu Tschechien und Polen bisher nur vorbereiten

Berlin: Der Innenausschuss des Bundestags erwartet von Innenministerin Faeser heute weitere Informationen zur Eindämmung von Schleuserkriminalität. Die SPD-Politikerin hat angekündigt, stationäre Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien vorzubereiten. Wenn die Kontrollen tatsächlich eingeführt werden sollen, muss das bei der EU beantragt werden - das ist bisher offenbar nicht geschehen. EU-Parlamentspräsidentin Metsola sieht solche Binnen-Grenzkontrollen kritisch. Die Reisefreiheit in der EU sei ein großes Gut, so die Malteserin. Metsola räumte aber auch ein, dass die Politik an den EU-Außengrenzen nicht funktioniert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 07:00 Uhr