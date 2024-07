Faeser will Kontrollen an der Grenze zu Frankreich fortsetzen

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will die vorübergehenden Kontrollen an der Grenze zu Frankreich fortsetzen. Laut ihrem Ministerium wird sie das bei der EU-Kommission beantragen. Hintergrund sind die Olympischen Spiele in Paris, die am 26. Juli beginnen. Während der Fußball-EM hatte Deutschland an allen Grenzen Kontrollen eingeführt. Sie enden in fünf Tagen. Union und FDP halten das allerdings für falsch. Mit Blick auf die Sicherheitslage forderte Bayerns Ministerpräsident Söder die Innenministerin im ZDF-Sommerinterview auf, die Grenzkontrollen überall beizubehalten. Nach Ansicht der Polizeigewerkschaft GdP hat die Bundespolizei dazu allerdings nicht genug Personal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 23:00 Uhr