Faeser will Konsequenzen aus Polizeistudie ziehen

Kurzmeldung ein/ausklappen Trump in Gerichtsgebäude in New York eingetroffen

New York: Der frühere US-Präsident Donald Trump ist im Gericht in New York zur Verlesung der Anklage gegen ihn eingetroffen. Der Republikaner lief begleitet von Sicherheitsleuten in das Gebäude. Davor haben sich Gegner und Anhänger Trumps versammelt. Die beiden Gruppen machten vor dem Gerichtsgebäude in Manhattan lautstark auf sich aufmerksam und wurden durch Polizeiabsperrungen getrennt. Die genauen Vorwürfe sind nicht bekannt. Es dürfte um ein Schweigegeld von umgerechnet rund 120.000 Euro gehen, die 2016 von Trump an eine Pornodarstellerin geflossen sind. Das Schweigegeld an sich ist rechtlich in Ordnung, es könnte aber falsch abgerechnet und gegen Regeln zur Wahlkampffinanzierung verstoßen worden sein. Trump hat wiederholt seine Unschuld beteuert und von einer Hexenjagd gesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2023 19:00 Uhr