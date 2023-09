Faeser will keine weiteren stationären Grenzkontrollen beantragen

Berlin: Innenministerin Faeser will derzeit keine zusätzlichen stationären Grenzkontrollen bei der EU-Kommission beantragen. Das hat die SPD-Politikerin in einer Sitzung des Innenausschusses des Bundestags gesagt. Dort stellte sie ihren Plan für verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen vor. Die Maßnahmen entlang der Schleuserroute sollten "lageabhängig auch an der Grenze" sowie "wechselnd und flexibel" sein, ohne den Grenzverkehr zu stark zu beeinträchtigen, sagte Faeser nach der Sitzung. Stationäre Kontrollen gibt es derzeit ausschließlich an der bayerisch-österreichischen Grenze. Diese müssen regelmäßig bei der EU-Kommission angemeldet werden. Aufgrund der gestiegenen Zahl von Asylbewerbern hatten Landesinnenminister der CDU Faeser aufgefordert, solche Kontrollen auch an den Grenzen zu Tschechien und Polen zu beantragen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.09.2023 13:15 Uhr