Faeser will keine weiteren stationären Grenzkontrollen

Berlin: Innenministerin Faeser hat im Innenausschuss des Bundestags ihre Pläne für verstärkte Kontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen vorgestellt. Die Bundespolizei werde ab sofort zusätzliche flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten vornehmen. Ihr Ziel sei, so die Ministerin, maximaler Ermittlungsdruck auf die Schleuser. Auf dauerhafte Kontrollen an den Grenzübergängen verzichtet Faeser anders als von der Union gefordert weiterhin. Diese müssten bei der EU-Kommission angekündigt werden. Kritik kommt von der Opposition: CDU-Innenexperte Throm sprach von bewusster Irreführung durch die Ministerin. Diese täusche mit der Ankündigung von stationären Grenzkontrollen die deutsche Öffentlichkeit. Es werde aber, so Throm, tatsächlich keine stationären Kontrollen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2023 21:00 Uhr