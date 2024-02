Faeser will Kampf gegen Rechtsextremismus verstärken

Berlin: Innenministerin Faeser will den Kampf gegen Rechtsextremismus verstärken. Die SPD-Politikerin stellte ein entsprechendes Maßnahmenpaket vor. Es trägt den Titel "Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen - Instrumente der wehrhaften Demokratie nutzen." Konkret will Faeser die Geldquellen von Rechtsextremisten aufspüren und trockenlegen. Zudem soll das Bundeskriminalamt mehr Kapazitäten erhalten, um strafbare Inhalte im Netz einzudämmen. Faeser sagte, der Antisemitismus werde vor allem im Internet befeuert. Zudem will die Ministerin das Bundesverfassungsgericht besser vor Demokratie-Feinden schützen. Verfassungsfeinde sollen zudem leichter aus dem öffentlichen Dienst des Bundes entfernt werden können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2024 12:45 Uhr