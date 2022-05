Faeser will Kampf gegen Kinderpornografie verstärken

Nachrichtenarchiv - 22.05.2022 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will den Kampf gegen Kinderpornografie verstärken. Den Vorschlag der EU-Kommission zur Durchsuchung von verschlüsselten Messenger-Nachrichten lehnt die SPD-Politikerin jedoch ab. Wir müssen härter gegen diese widerwärtige Kriminalität vorgehen - gerade auch auf europäischer Ebene, um an die großen Plattformen ranzukommen, sagte sie der "Bild am Sonntag". Sie fügte jedoch hinzu: Wir dürfen nicht in verschlüsselte private Kommunikation eingreifen und damit viele Menschen treffen, die mit diesen Taten überhaupt nichts zu tun haben. Auf EU-Ebene werden gerade strengere Maßnahmen gegen Kinderpornografie geplant.

