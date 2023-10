Faeser will in Brüssel Grenzkontrollen genehmigen lassen

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser plant Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz und beabsichtigt, bei der EU-Kommission die Genehmigung dafür zu beantragen. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise. Zuerst hatte die "Welt" darüber berichtet. Die Einreise aus den drei Ländern solle durch die Bundespolizei überwacht werden - so, wie es seit 2015 an der Grenze zu Österreich genehmigt sei. Wer an der Grenze ein Asylbegehren äußert, wird laut Faeser in der Regel nicht zurückgewiesen. Schleuser können mit stationären Kontrollen aber leichter ertappt werden. Denn wenn irregulär eingereiste Menschen in Deutschland aufgegriffen werden, sind die Schleuser oft schon verschwunden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 13:15 Uhr