Faeser will "harte Gangart" gegen Reichsbürger fortsetzen

Nachrichtenarchiv - 17.12.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser geht nach der breitangelegten Razzia gegen ein Reichsbürger-Netzwerk davon aus, dass noch mehr gefunden wird. In der "Welt am Sonntag" betonte sie, die Bundesregierung werde deshalb ihre harte Gangart gegen Staatsfeinde fortsetzen. Dafür brauche es künftig einen intensiveren Austausch zwischen den Behörden, so die SPD-Politikerin. Faeser sprach sich in dem Interview außerdem dafür aus, halbautomatische Waffen zu verbieten. Diese sollte niemand privat besitzen. Die Bundesanwaltschaft hatte am Mittwoch vor einer Woche 25 mutmaßliche Reichsbürger festnehmen lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2022 08:00 Uhr