Faeser will hart gegen Rechte vorgehen

Wahl des Bundespräsidenten hat begonnen

Berlin: Die Bundesversammlung hat mit der Wahl des Bundespräsidenten begonnen. Die Bestätigung des jetzigen Staatsoberhaupts Steinmeier in seinem Amt gilt als sicher, da er von den Ampelparteien, SPD, Grüne und FDP sowie der Union nominiert wurde. Als chancenlos gelten hingegen die anderen Kandidaten. So schickt die Linke den Mediziner Trabert ins Rennen. Für die Freien Wähler ist die Physikerin Gebauer nominiert und für die AfD der Ökonom Otte. - Bundestagspräsidentin Bas ging zum Auftakt der Bundesversammlung in ihrer Rede auf die derzeitigen politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen ein. Dabei nannte sie an aller erster Stelle die Corona-Krise gefolgt vom derzeitigen Ukraine-Konflikt, dem Klimawandel, die Migration sowie die steigenden Energiepreise und die Inflation. Die SPD-Politikerin mahnte einen respektvollen Umgang miteinander an. Keiner sei im Besitz der einzigen Wahrheit. Demokratie, so Bas, lebe von Gemeinsinn und Offenheit. - Die Wiederwahl Steinmeiers als Bundespräsident dürfte bereits im ersten Durchlauf besiegelt sein, der etwa zwei Stunden dauert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2022 13:00 Uhr