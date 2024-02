Faeser will härter gegen strafbare Inhalte im Internet vorgehen

Berlin: Innenministerin Faeser will härter gegen strafbare Hassbotschaften im Internet vorgehen. Die SPD-Politikerin sprach wörtlich von einer furchtbaren Welle des Judenhasses nach dem Überfall der Hamas auf Israel Anfang Oktober. Dies erfordere hartes Handeln und mehr Solidarität mit Juden in Deutschland. Die Ministerin verwies in diesem Zusammenhang auf neue rechtliche Möglichkeiten durch den Digital Services Act. Diese EU-Verordnung gilt ab Samstag nicht mehr nur für kleine Internet-Portale. Nach Ansicht Faesers wird es dadurch möglich sein, effektiver gegen rechtswidrige und terroristische Inhalte im Internet vorzugehen. Antisemitischer Hass werde vor allem im Netz befeuert, so Faeser. Daher werde das Bundeskriminalamt seine Kapazitäten entsprechend ausbauen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.02.2024 12:15 Uhr