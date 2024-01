Faeser will Finanzströme rechtsextremer Netzwerke durchleuchten

Berlin: Innenministerin Faeser will im Kampf gegen Rechtsextremismus die Finanzströme der Szene stärker in den Blick nehmen. Der Verfassungsschutz habe dafür seine Ressourcen bereits stark ausgebaut, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man werde genau hinschauen, welche Kreise hier am Werk seien, von der Identitären Bewegung bis zu Parteien, Vereinen, aber auch Privatpersonen und Unternehmern. Niemand, der an rechtsextreme Organisationen spendet, sollte sich darauf verlassen, unentdeckt zu bleiben, betonte Faeser. Am Abend haben bundesweit wieder Zehntausende gegen Rechtsextremismus demonstriert. In Wiesbaden kamen etwa 12.000 Menschen zusammen, in Rostock mehr als 6.000. In Nordrhein-Westfalen gingen bei mehreren Kundgebungen etwa 15.000 Demonstranten auf die Straße.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 09:00 Uhr