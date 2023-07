Faeser will Finanzquellen von Terrorgruppen austrocknen

Kurzmeldung ein/ausklappen In Wimbledon kämpfen drei deutsche Profis ums Weiterkommen

London: Beim Tennis-Turnier in Wimbledon kämpfen heute drei deutsche Profis um den Einzug in die dritte Runde. Am Mittag spielen Jule Niemeier und Tamara Korpatsch. Am frühen Nachmittag tritt Alexander Zverev an. Und für Maximilian Marterer aus Nürnberg geht es in Wimbledon sogar schon um den Einzug ins Achtelfinale.

