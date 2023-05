Faeser will europäisches Asylsystem voranbringen

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht klar, am Tag regnerisch

Das Wetter in Bayern: Die Nacht wird meist klar oder nur leicht bewölkt, am frühen Morgen im Westen Schwabens mehr Wolken und auch Regen. Es kühlt ab auf 8 bis 3 Grad. Am Tag erst Sonne und Wolken, später wieder regnerischer. Am Dienstag stark bewölkt und Regen. Am Mittwoch freundlicher. Tageshöchsttemperaturen 12 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.05.2023 03:00 Uhr