Faeser will Ermittlungen zu Finanzquellen von Rechtsextremen erleichtern

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser will mehr rechtliche Möglichkeiten schaffen, um die Finanzquellen von Rechtsextremisten unter die Lupe zu nehmen. Ihr Ministerium verwies darauf, dass Ermittlungen des Bundesverfassungsschutzes momentan an Grenzen stoßen. So gelten als Voraussetzung für Finanzprüfungen volksverhetzende und gewaltorientierte Tendenzen. Faeser will erreichen, dass bereits bei einer Gefahr für die Demokratie ermittelt werden kann. Damit soll offen gelegt werden können, wer an rechtsextreme Organisationen spendet oder sie in anderer Form finanziell unterstützt. So will Faeser etwa rechtsextreme Konzerte verhindern, mit denen Geld für die Szene eingespielt wird. Möglicherweise könnten auch Gaststättenkonzessionen widerrufen werden, so ihr Ministerium. Das Treffen in Potsdam von radikalen Rechten und AfD-Politikern mit Vertretern der Wirtschaft habe gezeigt, dass die rechtsextreme Szene intensiv um Geldgeber wirbt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.02.2024 11:45 Uhr