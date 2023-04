Faeser wendet sich gegen Forderung nach Begrenzungd er Flüchtlingszahl

Kurzmeldung ein/ausklappen Neue Auseinandersetzungen auf dem Tempelberg in Jerusalem

Jerusalem: Am Tempelberg in Jerusalem haben sich israelische Polizisten und Palästinenser den zweiten Abend in Folge schwere Auseinandersetzungen geliefert. Die Sicherheitskräfte sollen Blendgranaten und Gummigeschosse eingesetzt haben, um Gläubige aus der Al-Aqsa-Moschee zu drängen. Die Polizei erklärte, sie habe verhindern wollen, dass sich Jugendliche dort verschanzen. Am Abend hat das jüdische Pessach-Fest begonnen, es fällt in diesem Jahr mit dem christlichen Osterfest und dem islamischen Fastenmonat Ramadan zusammen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2023 02:00 Uhr