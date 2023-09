Faeser weist Vorwürfe in Schönbohm-Affäre zurück

Berlin: Bundesinnenministerin Faeser hat alle Vorwürfe im Zusammenhang mit der Ablösung von BSI-Chef Schönbohm im Bundestag zurückgewiesen. Sie begründete die Abberufung des früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik mit einem Vertrauensverlust. In einer Fragestunde im Plenum sagte die SPD-Politikerin, bereits vor ihrem Amtsantritt habe es im Ministerium immer wieder Beanstandungen der fachlichen Eignung Schönbohms gegeben. Der CDU-Abgeordnete und Innenpolitiker Oster kritisierte indes, dass mitnichten alle Fragen geklärt seien. Die Union wirft der Ministerin vor, Schönbohm als Reaktion auf die Sendung "ZDF-Magazin Royale" ohne triftigen Grund abberufen zu haben. Satiriker Jan Böhmermann hatte dem BSI-Präsidenten in der Sendung Nähe zu russischen Spionen unterstellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 18:00 Uhr