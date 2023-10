Faeser weist Kritik an Abschiebepaket zurück

Berlin: Innenministerin Faeser hat Kritik an den verschärften Regelungen für Abschiebungen zurückgewiesen. Das vom Bundeskabinett verabschiedete Bündel restriktiver Maßnahmen ist nach ihren Worten nötig, um irreguläre Migration nach Deutschland deutlich zu begrenzen. Schnellere und mehr Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber dienen laut Faeser gleichzeitig dazu, für Menschen, die tatsächlich Schutz in Deutschland brauchten, genügend Kapazitäten zu schaffen. Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl sieht in den Neuregelungen hingegen schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte. Die Bundesinnenministerin will außerdem die stationären Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz um weitere zwanzig Tage verlängern. Faeser hatte die festen Kontrollen am 16. Oktober für zunächst zehn Tage bei der EU-Kommission angemeldet. Sie will damit die irreguläre Zuwanderung begrenzen und die Schleuserkriminalität stärker bekämpfen. ,

